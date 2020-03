Hadsel tapte søksmålet mot Gjøvik

Pluss

Den sivilrettslige saken mellom Hadsel kommune og Gjøvik kommune gikk for Vesterålen tingrett den 28. januar. Begge kommunene ønsket saken behandlet for lukket rett, noe tingretten var enig i. Forhandlingene mellom kommunene gikk derfor for lukket rett. Begrunnelsen var at opplysningene som ville framkomme i retten, hadde med et barn i barnebolig å gjøre, samt at Vesterålen Barnevern var involvert.