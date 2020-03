– Trenger statlig utbygging og ikke en svært langvarig krig

– Vi må få en felles storflyplass sentrert midt i Lofoten og Vesterålen, og ikke ytterst i den ene delen av regionen. Det må bli en statlig utbygging og ikke en svært langvarig krig for å få dette prosjektet som et rent fylkeskommunalt prosjekt for kryssing av Hadselfjorden.