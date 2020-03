Kan få ny tunell til under halve prisen

Pluss

Prosjektleder Nils Petter Rusånes i Statens vegvesen informerte torsdag formannskapet i Hadsel om de siste opplysningene knyttet til utredningene rundt planene om en ny tunell under Hadselfjorden. Også på veivesenets hjemmesider forteller han at seks konsepter for framtidig kryssing av Hadselfjorden er grundig analysert og vurdert. Der sier han at Statens vegvesen legger opp til å gi sine anbefalinger til samferdselsminister Knut Arild Hareide før påske.