Jobber hardt for å åpne til sommeren

Pluss

9. desember kunne Vol fortelle at Museum Nord, som eier Hurtigrutemuseet på Stokmarknes, i et brev til Vernebygg AS uttrykte frykt for at forsinkelser ved byggingen skal få konsekvenser for åpning sommeren 2020, samt sluttproduktet. Avdelingsdirektør Brynjar Pettersen ved Museum Nord avdeling Vesterålen kunne opplyse om god dialog mellom partene i prosjektet.