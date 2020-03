Pluss





– Magdalene er alt annet enn normal, hun er helt gal. Viljen hennes er helt ekstrem, sier trener Lars Holm.

Lind går andre året ved sykkellinja på Bærum videregående skole, der Holm er en av trenerne. Han legger ikke skjul på at den unge sortlendingen har evner han ikke har sett for mye av hos sykkeltalenter på samme alder.

– Når det gjelder arbeidsmoral, treningsvilje og treningsentusiasme er hun helt unik, sier Holm.

VM er målet

Selv har Lind ambisjoner om å ta steget opp på det øverste nivået denne sesongen, som innebærer plass på juniorlandslaget. Hun mener at forutsetningene ligger ekstra godt til rette for å klare målsetningen. Målet er å bli tatt ut til VM i september

– Det største målet er å sykle i VM. Før det vil jeg gjøre gode prestasjoner gjennom hele sesongen. Jeg ønsker å vise meg fram, sier hun til Vol.

For noen uker siden testet hun og de andre elevene ved sykkellinja, formen i Benidorm i Spania. Resultatene der viser at hun er i god rute.

– Samlingen var veldig bra for meg. Jeg følte meg sterk i alle øktene, og jeg føler at jeg har fått godt utbytte av treningen som ble lagt ned. I en såkalt bakketest, som vi også gjennomførte i fjor, perset jeg med ett minutt og 45 sekunder, opplyser Lind.

Mer utviklet sykkelhode

Etter snart to fullførte år på sykkellinjen på NTG Bærum, er ikke sortlendingen i tvil om at hun har blitt en bedre syklist på den tiden. Det mener hun i hovedsak har å gjøre med at hun trener og konkurrerer med noen av Norges beste juniorer.

– Jeg har utviklet meg veldig teknisk, særlig når det gjelder måten jeg sykler på, og måten jeg tar valg på i rittene. Jeg har fått et mer utviklet sykkelhode og fått større innsikt i hvordan man opptrer på sykkel. Dersom jeg hadde bodd i Nord-Norge og syklet med amatører, hadde jeg ikke vært på samme nivå. Man blir påvirket av å trene med de beste, utdyper Lind.

Større innsats enn ferdighet

Trener Holm, som har fulgt utviklingen hennes nøye i snart to år, og mener at hun særlig utmerker seg når det gjelder utholdenhet.

– Foreløpig scorer hun enda høyere på vilje og innsats enn ferdigheter, noe hun er klar over selv. Men når det gjelder arbeidsmoral, treningsvilje og entusiasme for trening, er hun helt unik. Viljen til å gjøre jobben som skal til er ekstrem. Magdalene er en veldig motiverende utøver, og krevende, som stiller store krav til omgivelsene og seg selv. Hun er veldig på og vil ha mye tilbakemelding, forklarer Holm.

På spørsmål om hvordan hun kan forbedre egne tekniske ferdigheter, svarer Lind at det handler om å kjøre mange ritt, se sykling på TV og ellers få gode råd fra fagpersoner.

Vil ha kvalitet, ikke kvantitet

Ifølge treneren er ambisjonene hennes såpass store at de, i alle fall på kort sikt, er vanskelig å gjennomføre. For to år siden, før hun begynte som elev ved NTG, hadde Holm så vidt startet med å skreddersy treningsopplegg for henne, som en forberedelse frem til skolestart.

– Det jeg satte opp var ikke nok. Hun trente for eksempel mye mer enn mine elever gjorde på en treningssamling. Det er ikke smart, men viser samtidig en voldsom vilje til å trene mye og hardt. Fordelen er at det gjør henne robust, men min vanskeligste oppgave har vært å rette søkelyset på kvalitet, og ikke kvantitet, sier Holm.

– Veldig spennende utøver

Han er ikke tvil om at Magdalene Lind kommer til å nå målet om å aksle landslagstrøya.

– Hun er en veldig spennende utøver med et stort potensial. Jeg er ganske sikker på at hun kommer på juniorlandslaget. Hun ser mye bedre ut enn på samme tid i fjor, sier Holm.

Nivået på norsk jentesykling blir regnet for å være forholdsvis lavt sammenlignet med en del andre land. Ifølge Holm er det en utfordring for både Lind og andre norske kvinnelige syklister med ambisjoner.

– Å komme på juniorlandslaget er et greit delmål, men det er i seg selv ikke godt nok til å være veldig god, til det er ikke nivået bra nok.

Samtidig mener han at den talentfulle syklisten må være tålmodig dersom hun vil gjøre det skarpt i VM, og at den kuperte løypa vil passe henne godt.

– Magdalene er liten og lett, noe som kan være utfordrende på flate partier, da det ikke alltid blir nok kraft. Men siden VM-løypen er mer kupert, vil det passe hennes stil og ferdigheter bedre.

Lind er enig i den antakelsen.

– Flate ritt er mer egnet for de som er gode til å spurte, og passer ikke meg så godt. Jeg foretrekker bakker, og der det er mer kupert, sier hun.

Kan bli akademiker også

Å være elev ved sykkelinja på NTG innebærer selvsagt også en stor porsjon vanlig skole. Lind trener mellom 15 og 30 timer i løpet av en uke. Selv om sykling er lidenskapen, ønsker hun å prestere på skolen også.

– Hun er så skoleflink at hun kan bli akademiker også. Det trenger ikke alltid være en fordel, fordi det kan være vanskelig å velge hva man skal satse på, sier han.

For Lind er skolearbeidet viktig.

– Jeg ønsker å prestere på alle områder, og vil gjøre det bra på skolen også. Samtidig er det en stor totalbelastning å både være skoleelev og toppidrettsutøver. Det blir lite tid til å slappe av. Jeg trives at dagene går i ett, samtidig som skolen legger godt til rette for at vi skal få det til, sier hun.

Vil oppnå noe stort

Selv om hun prioriterer VM høyest i inneværende sesong, er målet hennes som nevnt tidligere å kjøre jevnt bra i øvrige ritt, og å håndtere det internasjonale nivået. På det langsiktige plan sikter hun enda høyere.

– Jeg prøver å ha søkelys på å tenke langsiktig og å unngå stress, fordi det er ikke nå jeg skal være best, men om noen år. Når jeg er ferdig på NTG er planen å fortsette satsingen for fullt. Jeg har så sinnsykt lyst å oppnå noe stort før jeg gir meg. Det er noe som ligger bak i hodet mitt som sier at jeg skal oppnå noe stort i fremtiden, og jeg vil ikke gi meg før jeg har klart det. Jeg håper jeg kan bli så god at jeg kan bli proff og leve av syklingen, slår Magdalene Lind fast.