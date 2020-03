Fylkesmannen støtter Andøy kommune:

Gammel udatert kjøpekontrakt gir rett til å fradele

En fritidseiendom i Andøy ble i fjor solgt for 650.000 kroner. Fylkesmannen har nå avklart at et areal på rundt 600 kvadratmeter kan følge med på kjøpet med mindre saken havner i retten.