Slik skal skolene i Hadsel takle koronakrisen

I likhet med resten av landet holder skolene i Hadsel stengt inntil videre for å forhindre smitte av Covid-19 viurset. Rektor Hege Hovland ved Stokmarknes skole er ansvarlig for om lag fem hundre elever, og har de siste dagene jobbet intensivt for å organisere alternativ undervisning. Hun har forståelse for at situasjonen berør mange, og har hyppig kontakt med foreldrene.