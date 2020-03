Sofie (20) fra Sortland ble beordret hjem fra utveksling i Frankrike

Sofie Kathrine Marhaug (20) fra Sortland fikk knappe to måneder på utveksling i Frankrike før koronaviruset førte til at hun og hennes medstudenter ble beordret hjem. Nå håper 20-åringen at hun etter hvert får reise tilbake.