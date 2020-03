– Utfordrende ferskfiskmarked

Pluss

– Ting går foreløpig normalt med tanke på at vi kjøper fisk. Vi har mulighet til å både salte, fryse inn eller henge fisken. Samtidig er det blitt langt vanskeligere på ferskmarkedet, og vi følger nøye med på utviklingen. Om et selskap kun har mulighet til å produsere fersk fisk har de en utfordring for tiden, sier daglig leder i Gunnar Klo AS, Arne Karlsen til Vol.