Politiet mener unge voldsmenn fikk for mild straff

Pluss

Av dommen som Vesterålen tingrett i januar avga mot to menn fra Vesterålen, går det fram at aktor i saken mente at straffens utgangspunkt for voldsutøvelsen burde ligge på 120 dagers ubetinget fengsel. Forsvarerne mente imidlertid at straffen burde være lavere, en samfunnsstraff.