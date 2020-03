– Kan måtte se på lokale virkemidler

Ordfører John Danielsen i Øksnes møtte nylig Øksnes Næringslivsforening (ØNF) for å høre hvordan lokalt næringsliv takler situasjonen rundt koronaviruset. Danielsen sier kommunen kan komme til å iverksette lokale tiltak for å hjelpe bedrifter over kneika.