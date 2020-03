Frilansere tar koronasituasjonen med godt mot:

Adrian Lund: – Jeg tror at slike situasjoner tvinger oss alle sammen til å tenke litt nytt

Adrian Lund (30) fra Melbu lever av å holde foredrag for andre. Til tross for at alle bookinger fremover er utsatt til i høst, tar han det med godt mot og benytter heller muligheten til å se på nye løsninger.