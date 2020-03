FFI i gang med forskningsprosjekt:

Evenes må bruke mer kjemikalier enn man har tillatelse til

Avinor har varslet fylkesmannen i Nordland at man i år kommer til overskride utslippstillatelsen for Aviform ved flyplassen på Evenes. Vær forhold og testing for Norges nye kampfly oppgis som årsak. FFI er nå i gang med å se på alternativer til Aviform.