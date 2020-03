To unge voldsmenn må møte i lagmannsretten

Pluss

Hålogaland lagmannsrett har besluttet at den vil vurdere straffeutmålingen på nytt. Det skjer etter at politiet mente at straffen på 60 dagers samfunnstjeneste var for mild. Advokatene til de to mennene på rundt 20 år er begge uenige i at straffen er for mild. Dette vil de begge framføre på vegne av sine klienter når saken kommer opp i Hålogaland lagmannsrett.