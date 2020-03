Elin Dahl i Bø Arbeiderparti

Fikk ikke lov av sine egne å stemme for den omstridte Zalaris-avtalen av eget parti

Elin Dahl, Bø Ap, fikk ikke lov av sine egne å stemme for den omstridte Zalaris-avtalen. Hun er vararepresentant, var innkalt til møte, men fikk ikke delta i behandlingen av saken. Hun gir samtidig ros for Sps Viggo Johnsen som gikk mot eget parti og stemte for samarbeidsavtalen.