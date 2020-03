Johan Nordeng vant Equinor Norgescup

Selv om Johan Nordeng (17) hadde gledet seg til de resterende løpene i årets Equinor Norgescup på ski, har han forståelse for at de ble avlyst. Men med det er han vinner av årets cup. – Årets sesong har vært over all forventning, oppsummerer han selv.