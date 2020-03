Prosjektlederen for Hålogalandsveien: – Bompengeproposisjonen er viktigere enn NTP

Reidar Johansen, prosjektleder i Statens vegvesen for Hålogalandsveien, mener at behandlingen og utfallet av bompengeproposisjonen har mer å si for Hålogalandsveien enn hvorvidt den blir tatt med i Nasjonal transportplan (NTP) eller ikke.