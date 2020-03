Oppdrettsnæringen har tillit til myndighetene i koronakrisen

– Bemanner opp for å møte etterspørselen etter fryste produkter

Nesten ett år etter forrige krisen i oppdrettsnæringen, algekrisen, de overfor en krise som kan ramme på et helt annet nivå. Nordlaks har stor tillit til at myndighetene vil følge være tett på næringen også under denne krisen og melder samtidig at de bemanner opp for å møte økt etterspørsel.