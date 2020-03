Øksnes Næringslivsforening oppfordrer kommunen:

– Sett i gang håndverksoppdrag nå!

Øksnes Næringslivsforening (ØNF) har utarbeidet en tiltaksplan for å avhjelpe den vanskelige koronasituasjonen for lokalt næringsliv. Her oppfordrer de blant annet Øksnes kommune til å iverksette håndverksoppdrag på kommunale bygninger nå.