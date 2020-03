Kundene vil betale til tross for at de har fått fritak

Havna Frisksenter på Myre tilbyr trening og fysioterapi og er pålagt stengt. Da senteret informerte kundene om at det automatiske betalingstrekket for april blir stoppet, var svaret fra veldig mange kunder at de ønsker å betale. Per Bjørkås er ydmyk overfor kundene som stiller opp i en vanskelig tid.