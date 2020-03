– Mia har en herlig og sprudlende personlighet

Pluss

Ola-Magnus Svihus er senior kommunikasjonsrådgiver hos Discovery Networks Norway og er medieansvarlig for tv-programmet Ex on the Beach. Sesong tre av realityprogrammet er nå i gang på Dplay. TV-konseptet går ut på at åtte forventningsfulle jenter og gutter skal flørte, feste og date på det som Dplay mener er «tidenes drømmeferie».