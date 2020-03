Vesterålsstudenter i Trondheim:

Positive til Trøndelags-karantene

Søndag kveld ble det kjent at Trøndelag også er inkludert i de lokale karantenereglene for Lofoten og Vesterålen. Vol tok en prat med tre vesterålinger som studerer i Trondheim for å høre hva de tenker om at påskeferie i Vesterålen nå blir problematisk å gjennomføre.