Elevrådet ved Sigerfjord skole: – Kjedelig med hjemmeskole, men funker greit

Mandag ble det for første gang gjennomført elevrådsmøte for elevene fra 4. til 7. klasse ved Sigerfjord skole via nett. Elevrådet var enige om at det er kjedelig med hjemmeskole, men at det funger greit.