Kommunen vil utvide industriområdet ved Holmen med 35 mål

Sortland kommune ønsker å tilrettelegge for utvidelse av industriområdet ved Holmen. Det slik at de kan legge til rette for et næringsområde, med fokus på blant annet maritime aktiviteter i den nordlige delen - Leirbogen. Torsdag skal saken opp i formannskapet i Sortland.