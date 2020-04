På Bleik samler de «kaffetorsker»

Pluss

Kaiformann Carl Martin Hatlestad sier at fiskerne som leverer til Bleik Fiskemottak veier store torsker i håp om at de er over den magiske 30 kilos grensa. Lofotposten har i alle år gjort stas på fiskere som sender inn bilde av sværingene. I retur får båten både diplom og en kilo kaffetorsk-kaffe.