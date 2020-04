– Nei, jeg er ikke grisk

Pluss

Han brukte to minutter på å svare statsminister Erna Solberg på spørsmålet om å bli fiskeri- og sjømatminister etter at Frp valgte å gå ut av regjering like over nyåret. Kun 39 dager etter var ministereventyret over for den folkelige politikeren fra Finnsnes. Han kom fra stillingen som ordfører i Lenvik kommune, var som kortest innom som statssekretær for næringsminister Torbjørn Røe Isaksen før han havnet bak skrivebordet i fiskeri- og sjømatdepartementet.

Til Folkebladet forteller Sivertsen at han var svært motivert til å ta fatt på de oppgavene som lå foran han som minister, men at han ikke i sin villeste fantasi hadde forutsett at det skulle bli slik det ble.