Null eiendomsskatt på fritidsboliger i Øksnes

Det har vært noe uklart rundt hvorvidt det skulle kreves inn eiendomsskatt på fritidsboliger i Øksnes for inneværende år. I utgangspunktet var administrasjonen innstilt på å kreve inn eiendomsskatt for fritidsboliger i 2020, og viste til vedtak om at skattesatsen for bolig- og fritidseiendommer er 1 promille av takstgrunnlaget for 2020.