– Det er ikke noe poeng i å spekulere når alt er så usikkert som det er nå

Pluss

Forleden ble det lagt ned forbud mot å spille organisert fotball i Norge før 15. juni. Det innebærer at seriespillet i de ulike divisjonene startet opp i løpet av sommeren, og kanskje enda senere. Mandag ble det kjent at det kan være aktuelt å spille halv sesong i 3.divisjon. Hvilken løsning som kan bli aktuell for 4.- og 5. divisjon i Hålogaland og andre steder, er fortsatt uviss.