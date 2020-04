Utvidelsen av Vestmarka næringsområde:

Fylkeskommunen mener uttak av masser ikke er godt nok avklart: – Kan utgjøre en planfaglig mangel

Fylkesmannen i Nordland mener at det planlagte uttaket av masser i Vestmarka næringsområde ikke er godt nok avklart. De mener det kan utgjøre en planfaglig mangel, og ber Sortland kommune sørge for at uttaket blir tilstrekkelig avklart og utredet.