Oppmyre Camping på Myre: Ikke solgt etter to år – går på ny sesong selv

I snart to år har Oppmyre Camping på Myre ligget ute for salg. Når eierne ikke er fornøyde med de tilbudene de har fått, går de heller på med en ny sesong selv. De innrømmer samtidig at det er stor usikkerhet i bransjen knyttet til koronaen.