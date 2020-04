– Vi håper at det går bra, men begynner det å komme mye folk kan det bli småskummelt

Mandag ble det mye omtalte hytteforbudet opphevet. Vol tok en telefon til ordførerne i hyttekommunene Lødingen og Bø, for å høre hva de synes om at hyttefolket nå kan returnere til de respektive kommunene for å nyte hyttekos.