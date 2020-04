Landbruksrådgiver Ragnhild Renna om Klimakur 2030: Kritisk til utregning

Pluss

Som Andøyposten tidligere har skrevet, kan Andøy miste 4.000 sau på beite for å oppnå Norges klimamål, dersom Stortinget velger å fordele kutt i drøvtyggerne likt over hele landet. Stortingsrepresentant Siv Mossleth uttalte at Klimakur hadde glemt effekten av fotosyntesen i sine utslippsberegninger. MDG’s Robert Svendsen uttalte at det ikke ville bli kuttet 4.000 sau i Andøy, men var samtidig klar på at Klimakur 2030 har tatt hensyn til fotosyntesen. Han viste til at det er brukt en internasjonal beregningsmodell som Norge må forholde seg til.