– Arbeidet med å oppgradere Ryggedalstunnelen for 120 millioner, starter i høst

Utgangspunktet var at Bøtunnelen, eller Ryggedalstunnelen på fv. 820, skulle oppgraderes for et par år siden, men så ble pengene tatt ut av budsjettet. Nå er de tilbake, og oppgraderingen starter etter planen i løpet av høsten.