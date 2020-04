Arild (26) flyttet fra Valdres til Bleik for å bli fisker

Pluss

Det er ikke så vanlig å høre innlandsdialekt fra en fiskeskipper på Andøya, og i alle fall ikke fra høyfjellskommunen Valdres. Arild Pettersen (26) forteller at farssiden hans er fra Bø i Vesterålen, og at han har feriert der hver sommerferie i oppveksten. Draget mot fiskeryrket begynte tidlig, og faren skaffet ham praksisplass på fiskebåt i arbeidsuka i 8. klasse. Etter det var han helt sikker på at det var fisker han ville bli. Så fort ungdomsskolen var unnagjort flyttet han nordover og fikk plass på en båt i Bø.