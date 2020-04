Tingretten har utsatt en rekke saker

Pluss

I rettssaker hvor tingretten for eksempel har hatt såkalte tilståelsessaker og én dommer til å behandle saken, har Vesterålen tingrett gjennomført flere rettsmøter via telefon. Det har også vært tilfelle for hovedforhandlinger når det har vært forsvarlig. På den måten har tingretten unngått en del av problemstillingene i forbindelse med faren for korona-smitte.