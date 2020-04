– Jeg kan ikke huske at vi har blitt orientert om avtalen

Allerede i november i fjor inngikk Andøy kommune en avtale med advokatfirmaet Lund & Co om bistand i forbindelse med forhandlinger om en utbyggingsavtale for vindkraft. – Jeg kan ikke huske at vi er blitt informert om en slik avtale, sier formannskapsmedlem Kjell Are Johansen (Ap).