Tøffe tak for Primex og styreleder Eirik Sørdahl:

– Å tape 200 millioner i løpet av to regnskapsår er dramatisk for enhver bedrift. Det er ikke noe mindre dramatisk for Primex

Nylig ble det kjent at Myre-bedriften Primex hadde et underskudd på 191 millioner kroner i fjor. Styreleder Eirik Sørdahl håper å få skuta på rett kjøl, men legger ikke skjul på at det blir krevende.