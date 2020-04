Torgeir Knag Fylkesnes (SV):

– En knusende dom over norsk fiskeriforvaltning

– Riksrevisjonens rapport er en knusende dom over norsk fiskeriforvaltning, og det vil være en parodi om nå vedtar et nytt kvotesystem om litt over ei uke, sier SVs Torgeir Knag Fylkesnes.