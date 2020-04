Vesterålen havner på topp ti-listen, der to turmål trekkes frem

Pluss

Vesterålen er inkludert på listen, noe vi straks kommer tilbake til. Bakgrunnen for at Orset la ut på en tur som etter hvert ble på drøye 2000 km, var at han skulle teste sko for arbeidsgiveren Alfa, og ellers bidra til å inspirere folk til å gå på tur. Visit Norway og Norsk Friluftsliv var også involvert i prosjektet.