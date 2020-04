– Behov for åpning av Skagen lufthavn

Pluss

Flyplassalliansen er en politisk interesseorganisasjon som har som formål å sikre gode vilkår for samfunns- og næringsutvikling i hele landet. Flyplassalliansen skal jobbe for et godt flytilbud med nødvendig forutsigbarhet og langsiktighet. Flyplassalliansen skal videre være et naturlig kontaktpunkt og en viktig høringsinstans mellom distrikts-Norge, ansvarlige myndigheter, flyselskapene og Avinor. Flyplassalliansen består av kommuner som har lufthavner.