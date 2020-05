Fiskeridirektoratet fraråder at det gis dispensasjon til Eidsfjord Sjøfarm:

– Det beste vil være å se på søknadene som et innspill til den pågående planprosessen

Fiskeridirektoratet føyer seg inn i rekken av instanser, kommuner og lag og foreninger som fraråder at Eidsfjord Sjøfarm får dispensasjon for å etablere to oppdrettslokaliteter i Godfjord. De mener søknaden bør ses på som et innspill til den interregionale kystsoneplanen.