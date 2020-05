Storsatsing på ku i Breivik

Da melkeprodusentene Hilde (61) og Bjørnar (64) Bergersen i Breivik var klare for å gi seg etter 40 år med melkeproduksjon, nølte ikke Mariell Hansen (31) og Øyvind Hesten (32) med å takke ja til tilbudet om å ta over. Att på til er den eldre garde tilgjengelig for så mye opplæring ungdommen bare måtte ønske.