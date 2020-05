Meteorolog: –Jeg kan ikke tegn til vårvær i Vesterålen i løpet av de neste ti dagene

Pluss

I inneværende uke er det meldt snøstorm og stengte fjelloverganger, ifølge yr. Det er sendt ut gult farevarsel for store snømengder i både Nordland og Troms, inkludert advarsel om betydelig snøskredfare. Meteorologene melder om snøbyger over 300 meter fra og med tirsdag. Fra natt til onsdag kan det til og med komme snø- og sluddbyger under 300 meter.