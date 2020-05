Gikk for kommunedirektørens bistandspakker til næringslivet

Pluss

Marius Remen-Hansen, næringssjef i Sortland, innledet saken med å si at næringslivet i Sortland er hardt rammet av koronakrisen. Tall viser at over halvparten av arbeidsstokken i overnattings- og serveringsbransjen er permitterte, 43 prosent av arbeidsstokken innenfor personlig tjenesteyting er permitterte, samt rundt 20 prosent innenfor næringene varehandel og informasjon og kommunikasjon.