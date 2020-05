Slik var dommen i lagmannsretten

Pluss

I en 14 sider lang dom fra Hålogaland lagmannsrett, avsagt 21. oktober 2019, ble Statens pensjonskasse (SPK) frifunnet. Pensjonisten ble dømt til å betale snaut 60.000 kroner i saksomkostninger til pensjonskassen.

Striden, da som nå, sto om gyldigheten av Trygderettens kjennelse avsagt sommeren 2017, hvor Statens pensjonskasse fikk medhold. Trygderetten mente at pensjonskassen hadde krav på tilbakebetaling for for mye utbetalt uførepensjon samt at beløpet kunne trekkes fra den løpende uførepensjonen. Trygderetten mente dessuten at pensjonistens krav om høyere uførepensjon var foreldet.

Før saken havnet i rettssystemet besluttet Statens pensjonskasse å innvilge hundre prosent uførepensjon til mannen, begrenset tre år tilbake i tid. Samtidig ble det besluttet å trekke tidligere for mye utbetalt pensjon. Vedtakene ble senere stadfestet i Trygderetten, etter at pensjonisten hadde anket beslutningene.

Stanset, så igangsatt

Under lagmannsrettens behandling ble rettssaken stanset fordi begge partene ønsket det. I mai i fjor ba pensjonisten imidlertid om at saken skulle behandles i lagmannsretten. Hoved forhandlingene ble gjennomført i Tromsø den 11. oktober 2019. I rettssaken var det mye de samme argumentene som går fram av de skriftlige sluttinnleggene i ankesaken til Høyesterett.

I lagmannsrettens dom refereres det til at pensjonisten var uvitende til pensjonskassens krav i seks år. Det ble også påstått at pensjonskassen ikke hadde veiledet pensjonisten godt nok. Det ble i lagmannsretten også hevdet at kravet fra pensjonskassen var foreldet.

Staten sa i lagmannsretten at trygderettens beslutning var riktig. Retten mente at pensjonskassen kunne trekke for mye utbetalt pensjon, selv om kravet var foreldet.

Burde forstått

Lagmannsretten kom fram til at utbetalingen skyldtes feil fra pensjons- og trygdeordningenes side, men var ikke enig i pensjonistens syn om at feilen måtte være gjort at SPK for at de kunne kreve tilbakebetaling. Feilen var gjort hos NAV. Lagmannsretten mente imidlertid at pensjonisten burde ha forstått at utbetalingen, som ble svært nye høyere, var feil.

Lagmannsretten viste til en tidligere dom i Høyesterett da den konkluderte med at Statens pensjonskasse kunne trekke fra det som var for mye utbetalt. Lagmannsretten slo også fast at Trygderettens behandling var korrekt.

– Lagmannsretten er av den oppfatning at det ikke foreligger noen feil av betydning for gyldigheten av Trygderettens kjennelse. Staten ved Statens pensjonskasse skal derfor frifinnes, sa Hålogaland lagmannsrett i dommen.