Hurtigrutens Hus-sjef John Arne Mathiesen om oppsigelsen:

- Det ble for tøft økonomisk

Med et hus i Hadsel og et i Karasjok, koronapermittert kone og kun en inntekt, kjente daglig leder i Hurtigrutens Hus, John Arne Mathiesen på presset. - Det ble å ta et skritt tilbake for å sikre familien, sier han om oppsigelsen.