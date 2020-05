Politikerne aksepterer tunnel-utsettelse

Pluss

– Det er ikke uventet at Hålogalandsveien og E10 Lofoten vil gå foran en tunnel under Hadselfjorden, så jeg synes i grunnen at det er gode signaler fra Veivesenet, og vi må bare holde tunnelen aktuell, sier Hadsels varaordfører. Lena Arntzen, Høyre.