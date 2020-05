Torseth svært kritisk til administrasjonens innstilling: – Er hentet direkte fra en nettside som tilhører en privat lobbyorganisasjon

Pluss

– Jeg oppfatter innstillingen som problematisk. Språket er veldig unyansert og ett av vedtakspunktene er et retorisk spørsmål, noe jeg aldri har sett i et vedtak tidligere. I tillegg er flere av punktene i innstillingen hentet direkte fra en nettside som tilhører en privat lobbyorganisasjon. Når det kommer opp saker til formannskapet og kommunestyret forventer jeg at det faktisk er gjennomført en utredning, og ikke at det er kopiert. Klipp og lim var vi ferdige med på barneskolen, konstaterte han.