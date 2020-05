Slik blir årets russefeiring på Sortland: – Vi har utsatt dåpen

– Er det koronafaren som har gjort at det er færre referanser til sex og nakenhet i år? – Ja, det er det, sier de leende.

– De siste årene har det vært tradisjon for at rødrussen på Sortland har valgt to russepresidenter. Èn gutt og ei jente, forklarer Cornelia Frøyslie (18) og Stian Emil Brenna Hansen (19), som er dette årets øverste tillitsvalgte blant avgangselevene i den videregående skolen.