Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen bekrefter:

Slik blir Andøya flystasjon lagt ned

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) bekrefter overfor Vol at Andøya flystasjon blir lagt ned, i tråd med Stortingets tidligere vedtak. Det gjenværende militære personellet på Andøya vil deretter stå som en stasjonsgruppe under militær kommando fra Evenes, etter at 333-skvadronen er flyttet til nye Evenes flystasjon.